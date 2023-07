Das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen darf nach einer Entscheidung des VGH stattfinden. Schon vor dem Beginn hat die Polizei 60 Menschen in Gewahrsam genommen. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass sie einen Angriff auf das Festival planten.

Bereits vor Beginn des Eritrea-Festivals in Gießen wurden am Samstag rund 60 Menschen in Polizeigewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilte, hätten sie am frühen Morgen versucht, in Richtung des Veranstaltungsgeländes, den Hessenhallen, zu gelangen.

Es habe in den sozialen Medien Hinweise darauf gegeben, dass sie einen Angriff auf die Kulturveranstaltung geplant hätten. Die Einsatzkräfte hätten die Gruppe daran gehindert, zu den Hessenhallen vorzudringen und sie in Gewahrsam genommen, um gewalttätige Aktionen zu verhindern.

Zudem wurden in der Nacht etwa 50 Platzverweise ausgesprochen. Laut hr-Informationen befanden sich in der Nacht zum Samstag rund 200 zu schützende Menschen auf dem Gelände.

2.500 Besucher an jedem Tag erwartet

Die Polizei ist nach eigenen Angaben auf einen Großeinsatz vorbereitet. Mehr als 1.000 Beamte aus Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen, dem Saarland, Niedersachsen und von der Bundespolizei sind demnach im Einsatz. Bereits am Freitag waren hunderte Einsatzkräfte vor Ort.

Zu dem Festival werden am Samstag und Sonntag jeweils bis zu 2.500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zudem waren zwei Gegendemonstrationen mit jeweils 300 Teilnehmenden für Freitag- und Samstagnachmittag angemeldet. Ein ursprünglich angemeldeter Aufzug in Richtung des Veranstaltungsgeländes wurde durch die Versammlungsbehörde untersagt.

Eine erste Demo hatte es bereits am Freitagabend gegeben. Die Polizei sprach von anfangs etwa 150, später um die 250 Teilnehmenden.

Gegendemonstration gegen das Eritrea-Festival in Gießen. Bild © Alexander Gottschalk, hr

Erste Festnahmen bereits am Freitag

Es sei größtenteils friedlich geblieben, berichtete die Polizei. Gegen 20.20 Uhr sei der Aufzug allerdings gestoppt und aufgelöst worden, da die Beamten vor Ort mehrere Menschen kontrolliert hätten. Der Verdacht, gegen sie bestehe ein Aufenthaltsverbot, habe sich bei fünf Menschen nicht bestätigt.

Ein Mann habe während der Demonstration am Freitag in eritreischer Sprache zu Gewaltaktionen aufgerufen, meldete die Polizei. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam.

Schon in der Nacht zu Freitag hatte es Festnahmen gegeben. Dabei ging es den Angaben der Polizei zufolge um Verstöße gegen die vom Landkreis Gießen eingerichtete Waffenverbotszone oder Verstöße gegen erteilte Aufenthaltsverbote. In einem Fall ordnete das Amtsgericht Gießen an, dass die Gewahrsamnahme bis Montag dauern solle.

Eilantrag der Stadt zurückgewiesen

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte am Freitag zwei Beschwerden der Stadt Gießen gegen das Eritrea-Festival des Vereins Zentralrat der Eritreer in Deutschland zurückgewiesen. Damit darf die Veranstaltung auf dem Messegelände von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, stattfinden.

Der Beschluss ist nach Angaben des Gerichts nicht mehr anfechtbar. Am Gerichtshof entschieden der für Gaststättenrecht zuständige 6. Senat und der für das Polizeirecht zuständige 8. Senat.

Gericht: Stadt kommunizierte Erwartungen nicht klar genug

Der Antragsteller könne "für die in den sozialen Medien ausgesprochenen Drohungen mit Gewalt nicht verantwortlich gemacht werden", hieß es zur Begründung. Das Sicherheitskonzept des Vereins sei ausreichend, "um den drohenden Gefahren für Veranstalter und Besucher zu begegnen". Ein gezielter Verkauf von Eintrittskarten an Gegner der Veranstaltung finde nicht statt.

Außerdem habe die Stadt ihre Erwartungen für ein der Gefahrenlage angemessenes Sicherheitskonzept gegenüber dem Verein nicht klar genug und nicht rechtzeitig kommuniziert.

Polizei: Falschmeldungen kursieren

Eine Sprecherin der Stadt sagte zur Gerichtsentscheidung: "Wir bedauern die Beschlüsse des VGH, werden aber keine weiteren rechtlichen Schritte mehr einleiten. Gemeinsam mit der Polizei legen wir jetzt den vollen Fokus auf die Gewährleistung der Sicherheit rund um die Veranstaltung."

Die Polizei appellierte unterdessen an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, keine Falschmeldungen zu verbreiten. "Es kursieren Gerüchte, wonach die Gießener Bevölkerung gefährdet sei und man am besten das Stadtgebiet am Wochenende meiden soll", teilten die Beamten mit. Die Polizei habe aber "keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Gießener Bevölkerung".

Gewaltsame Proteste bei Vorgänger-Veranstaltung

Vorangegangen war eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gießen, die das städtische Verbot nach Eilanträgen des Zentralrates der Eritreer als Veranstalter gekippt hatte - wogegen die Stadt Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einlegte.

Das Festival war auch mit Blick auf gewaltsame Proteste bei der Vorgänger-Veranstaltung im vorigen Sommer vom Gießener Ordnungsamt untersagt worden. Aus Sicht der Behörde genügte das Sicherheitskonzept nicht, um drohende Gefahren insbesondere für die Festival-Besucher, aber auch für die Allgemeinheit abzuwenden.

Unversöhnliche Positionen

Im Konflikt um das Festival stehen sich in Deutschland lebende Kritiker und Unterstützer des eritreischen Regimes unversöhnlich gegenüber. Offiziell handelt es sich um eine Kulturveranstaltung, angemeldet vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der als regierungsnah gilt.

Gegner werfen der Veranstaltung vor, es gehe dabei darum, Propaganda für das Regime und Machthaber Isaias Afewerki zu machen und auch Spenden dafür zu sammeln.