In Erlensee ist ein Mann bei Rodungsarbeiten ums Leben gekommen. Er wurde von einem umstürzenden Baum getroffen.

Bei Rodungsarbeiten auf dem stillgelegten Fliegerhorst in Erlensee (Main-Kinzig) ist es am Samstagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein umstürzender Baum traf einen der Arbeiter und verletzte ihn so schwer, dass auch der Rettungsdienst ihm nicht mehr helfen konnte. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Bild © 5.vision.media

Weitere Details zu dem Mann und den genauern Umständen des Unfalls konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen am Samstag nicht machen. So blieb auch unklar, ob es weitere beteiligte gab.

Es habe sich um private Fällarbeiten gehandelt. Die Kriminalpolizei ermittele nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.