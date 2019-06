Bei Untersuchungen in der Nacht zum Donnerstag haben Polizisten in einem Erddepot Waffen des mutmaßlichen Lübcke-Mörders Stephan Ernst gefunden. Ob die Tatwaffe darunter ist, ist unklar. Zwei Männer wurden festgenommen.

Weitere Informationen Stand der Ermittlungen Die Bundesanwaltschaft will am Donnerstag um 12.30 Uhr über den aktuellen Stand der Ermittlungen im Mordfall Lübcke informieren. Ende der weiteren Informationen

Die Ermittler fanden mehrere Waffen in einem Erddepot auf dem Gelände von Stephan Ernsts Arbeitgeber, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung am Donnerstagmorgen berichteten. Es soll in der Nacht zum Donnerstag mehrere Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und in Kassel gegeben haben. Dabei seien mehrere Waffen ans Licht gekommen.

Maschinenpistole und Pumpgun gefunden - zwei Männer festgenommen

Stephan Ernst habe bei seinem Mordgeständnis am Dienstag ausgesagt, von wem und wie er die Waffen gekauft habe und wo er sie versteckt habe. Demnach besitze er neben der Tatwaffe eine Maschinenpistole vom Typ Uzi und eine Pumpgun samt Munition. Das Gros der Waffen - fünf Stück - habe er in einem Erddepot auf dem Gelände seines Arbeitgebers gelagert. Ob auch die Tatwaffe dort lag, ist unklar. Ernst arbeitete bei einem Bahnzulieferer in Kassel.

Den Deal mit den Waffen soll der 43 Jahre alte Markus H. aus Kassel für Ernst vermittelt haben, der Verkäufer heiße Elmar J. und stamme aus dem Landkreis Höxter (Nordrhein-Westfalen), teilte die Bundesanwaltschaft mit. Beide Männer wurden festgenommen. Gegen sie werde nun wegen Beihilfe zum Mord ermittelt. Ob sie eine Verbindung in die rechtsextremistische Szene haben, ist unklar. Stephan Ernst soll die Tatwaffe im Jahr 2016 gekauft haben.

Seinem Geständnis zufolge tötete Ernst in der Nacht zum 2. Juni den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe.

Sendung: hr-iNFO, 27.06.2019, 10 Uhr