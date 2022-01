Nach dem Tankstellen-Brand an der A45 bei Hammersbach mit zwei Toten haben die Ermittler erste Erkenntnisse dazu, was sich an der Raststätte abgespielt haben könnte. Auch die Identität der Toten scheint geklärt.

Der Unfall ereignete sich unter dem Dach der Tankstelle

Die Frage, was genau an der A45-Autobahnraststätte Langen-Bergheim bei Hammersbach (Main-Kinzig) am Montagmittag geschah, war auch Stunden nach dem verheerenden Brand noch unklar. Am Dienstag nun teilten Staatsanwaltschaft Hanau und Polizei gemeinsam mit, dass es "erste Hinweise auf Identität der zwei Verstorbenen" und zum Unfallhergang gebe.

Von Trümmerteilen erschlagen

Demnach kam ein Mann ums Leben, als er mit seinem Pkw gegen eine der Zapfsäulen der Tankstelle geprallt war. Es handele sich vermutlich um den 61 Jahre alten Besitzer des Wagens. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass sich der Mann vermutlich in Suizidabsicht handelte.

Der zweite Tote ist laut Staatsanwaltschaft vermutlich ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer, der von umherfliegenden Trümmerteilen erschlagen worden sei. Gewissheit über die Identität der beiden Toten sowie die Todesumstände soll eine Obduktion im Laufe des Tages bringen.

Brand an der Zapfsäule

Am Tag des Unglücks war unklar geblieben, ob die Ursache für den Brand an der Tankstelle ein Unfall oder möglicherweise Vorsatz war. Zeugen hatten nach Angaben der Ermittler eine Explosion an der Raststätte gemeldet. Wenig später habe es im Bereich der Zapfsäulen gebrannt. Neben der Tankstelle wurde durch das Feuer und umherfliegende Trümmer auch das angrenzende Restaurant in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Am Ort des Geschehens mussten sich die Einsatzkräfte am Montag durch Trümmerteile bewegen. Ein ausgebranntes Autowrack lag an einer Zapfsäule. Einige Meter weiter stand ein zweiter Wagen mit geöffneten Türen - beschädigt und voller Brandspuren. Zur Höhe des Sachschadens konnten die Ermittler am Dienstag noch keine Angaben machen.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen