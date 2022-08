Nach Unregelmäßigkeiten um eine Grundstücksvergabe ermittelt die Staatsanwaltschaft Hanau gegen einen früheren Verwaltungsmitarbeiter von Gelnhausen.

Es gehe unter anderem um Falschbeurkundung, Betrug und Urkundenfälschung, so die Behörde am Donnerstag. Auch gegen den Sohn des Mannes und die Schwiegertochter werde ermittelt. Der frühere Verwaltungsmitarbeiter soll dafür gesorgt haben, dass sein Sohn und die Schwiegertochter in den Besitz eines Grundstücks gekommen sind, obwohl sie zuvor nicht an einem Bewerberverfahren teilgenommen haben sollen.