Nach einem tödlichen Streit an Silvester in Kassel hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen die beteiligte Frau eingestellt.

Die 46-Jährige habe dem 52 Jahre alten Mann die tödlichen Messerstiche nicht beigebracht, teilten die Ermittler am Freitag mit. Die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass sich der 52-Jährige nach dem Streit selbst das Leben nahm. Das in Trennung lebende Paar soll sich am Silvestertag zu einem Gespräch getroffen haben, bei dem der Mann unvermittelt die Frau mit einem Messer angegriffen haben soll.