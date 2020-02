Der Cyber-Angriff auf die Stadt Alsfeld (Vogelsberg) vor rund einem Monat ist noch nicht aufgeklärt.

Die Ermittlungen laufen noch, sagte eine Sprecherin der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Frankfurt am Mittwoch. Es würden noch Daten analysiert. Danach werde geprüft, ob es Anhaltspunkte gebe, von wo die Tat ausging. Unbekannte hatten im Januar per Mail gedroht, die Computer der Verwaltung zu verschlüsseln, wenn Forderungen nicht erfüllt würden. Die Stadt schottete daraufhin ihre Server kurzfristig ab.