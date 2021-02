Nach einem Großbrand in der Lagerhalle eines Gartenbetriebs in Kassel laufen die Ermittlungen zur Brandursache.

Das Feuer war am Sonntagmorgen in einer 60 mal 25 Meter großen Maschinenhalle ausgebrochen. Teile des Daches stürzten ein. Laut Polizei waren zwei angrenzende Häuser evakuiert und rund 30 Menschen in Sicherheit gebracht worden.