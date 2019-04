Nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Zwingenberg (Bergstraße) ist die Brandursache noch unklar.

Die Experten hätten die Ermittlungen aufgenommen, den Brandort aber noch nicht untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Das Haus müsse noch auskühlen. Es war am Montagmorgen in Brand geraten. Die vier Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.