Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt gegen zwei 43 und 46 Jahre alten Männer, die am Sonntag in einem Dieburger Imbiss in der Frankfurter Straße zwei anderen Männer rassistisch beleidigt und den Hitlergruß gezeigt haben sollen.

Ersten Ermittlungen zufolge, standen die Täter unter Drogeneinfluss.