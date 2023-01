Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in Biebergemünd (Main-Kinzig) laufen die Ermittlungen zu Identität und Todesursache weiter.

Die Leiche habe länger in dem Waldstück gelegen, was die Ermittlungen erschwere, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Ob die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, war demnach zunächst unklar.