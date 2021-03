Nach dem Messerangriff auf eine Frau in Kassel ermittelt die Polizei weiter wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Der am Montag festgenommene 45-jährige Tatverdächtige soll auf einem Parkplatz mit einem Küchenmesser auf seine Bekannte eingestochen haben. Für die Frau bestehe keine Lebensgefahr, so die Polizei am Mittwoch.