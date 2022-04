Nach einer Messerattacke auf einen 53-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen einen 36 Jahre alten Mann.

Sie wirft ihm vor, den 53-Jährigen in dessen Wohnung im Offenbacher Stadtteil Bürgel nach einem vorangegangenen Streit schwer verletzt zu haben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Der 36-Jährige wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.