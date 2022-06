Zwei Menschen sind durch Schüsse in einem Supermarkt im nordhessischen Schwalmstadt ums Leben gekommen. Am Tag danach suchen die Ermittler weiter nach einem Motiv.

Am Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Schwalmstadt-Treysa ist das Motiv weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Mittwoch an. Der Discounter öffnete am Morgen seine Türen, nachdem er am Dienstag für die Spurensicherung geschlossen blieb.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Täter um einen 58 Jahre alten Mann. Er soll nach übereinstimmenden Zeugenaussagen zunächst eine 53 Jahre alte Frau und dann sich selbst erschossen haben. Die Tat ereignete sich gegen 13 Uhr.

Wohnung des mutmaßlichen Täters durchsucht

Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise darauf, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt sein könnte. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben noch nicht bekannt gegeben, in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und das Opfer standen. Sie verwiesen auf die noch laufenden Zeugenbefragungen und die Spurensuche am Tatort. Noch am Dienstag wurde zudem die Wohnung des 58-Jährigen durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Marburg mitteilte.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen