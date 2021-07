Unfall am Stauende auf A5

Ermittlungen Unfall am Stauende auf A5

Auf der A5 bei Alsfeld (Vogelsberg) hat ein Unfall mit vier Fahrzeugen zu einer Leichtverletzten, 92.000 Euro Schaden und zehn Kilometer Stau geführt.

Gegen den 40-jährigen Fahrer eines Kleintransporters werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er hatte den Unfall am Mittwoch durch einen Spurwechsel am Stauende und starkes Abbremsen verursacht.