Ein Wohnwagen ist bereits am Wochenende in Erbach (Odenwald) in Flammen aufgegangen.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Den Schaden schätzen sie auf mehrere hundert Euro. Die Brandursache sei noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.