Pinkelten Frankfurter Polizisten an Gefährder-Haus?

Bei der Frankfurter Polizei gibt es neue Ermittlungen gegen Beamte wegen möglichen Fehlverhaltens. Sie sollen einem Medienbericht zufolge nach einer Feier unter Kollegen zum Haus eines observierten Gefährders gefahren sein und an dessen Haus gepinkelt haben.

Wie eine Sprecherin der Frankfurter Polizei dem hr am Montag bestätigte, laufen gegen insgesamt sechs Beamte der Frankfurter Polizei Disziplinarverfahren wegen möglichen Fehlverhaltens. Bei diesen Polizisten handele es sich um fünf Männer und eine Frau. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill habe die internen Ermittlungen zur Chefsache erklärt.

Bild-Zeitung: Polizisten pinkeln gegen Gefährder-Haus

Die Bild-Zeitung hatte am Montag zuerst über den Fall berichtet. Demnach sollen Ende Januar zwei Staatsschutz-Fahnder vom Kommissariat 43 in Frankfurt ihren Abschied mit Kollegen von anderen Dienststellen gefeiert haben.

Mehrere betrunkene Beamten sollen dann laut der Zeitung zu dem Haus eines observierten Gefährders gefahren sein und gegen dessen Haus uriniert haben. Die Beamten sollen Kapuzenshirts getragen haben, um von den eigenen Polizei-Überwachungskameras nicht erkannt zu werden.

Die Polizei-Sprecherin bestätigte dem hr, dass es die Feier gegeben habe. Was sich danach genau abgespielt habe, müsse intern ermittelt werden.

Negativ-Schlagzeilen

In jüngster Vergangenheit sorgte die Frankfurter Polizei immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. So wurden im vergangenen Oktober und Dezember insgesamt sechs Beamte suspendiert. Sie werden verdächtigt, in einer einer Whatsapp-Gruppe rechtsextreme Bilder und Videos ausgetauscht zu haben.

Ermittler stießen auf die Gruppe, als sie ein Schreiben mit Todesdrohungen gegen eine Frankfurter Anwältin und ihre zweijährige Tochter untersuchten. Die Privatadresse der Anwältin war von einem Polizeicomputer im 1. Frankfurter Revier abgerufen worden.

Hessenweit zählte Innenminister Peter Beuth (CDU) im März 38 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen Rechtsextremismus-Verdachts.

Sendung: hr-iNFO, 15.04.2019, 16.00 Uhr