Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den Geschäftsführer der "The Dome Besitzgesellschaft", Scheuerpflug.

In diesem Zusammenhang habe es Durchsuchungen in einem Bürogebäude gegeben, sagte eine Sprecherin am Freitag. Scheuerpflug soll einem Sportmanager eine Zahlung für das Zustandekommen eines Mietvertrags angeboten haben. "The Dome" nannte die Vorwürfe haltlos.