Die Kriminalpolizei ermittelt gleich in zwei Fällen im Stadtteil Dörnigheim wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Am Dienstagabend brannte zunächst ein auf einem Parkplatz abgestellter Kompressoranhänger. Am Mittwochmorgen zündete ein Unbekannter eine Mülltonne an, deren Feuer auf ein geparktes Auto übergriff.