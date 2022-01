Ein ehemaliger Lehrer und Rektor von Grundschulen in Ost- und Nordhessen soll Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Videomaterial besessen haben. An der Schule in Rotenburg sind bereits Schulpsychologen im Einsatz.

Nach einem Hinweis von Behörden aus den USA laufen Ermittlungen gegen einen ehemaligen Rektor von Grundschulen im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Der dringende Tatverdacht bestehe wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und dem Herstellen sogenannter Kinderpornografie, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit.

Dabei soll es sich um Videomaterial handeln, wie der Sprecher dem hr bestätigte. Ob der 46-Jährige das Material auch verbreitet hat, könne noch nicht bestätigt werden, da die Ermittlungen am Anfang stehen. Die Staatsanwaltschaft Fulda hat die Ermittlung vor kurzem an die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt abgegeben, da diese für Internetkriminalität zuständig sei.

Seit Mitte Dezember sitze der Mann, der zuletzt in Göttingen (Niedersachsen) lebte, bereits in Untersuchungshaft, so die Generalstaatsanwaltschaft. Zuerst hatte Osthessen-News über die Festnahme berichtet.

Schulamt weiß offenbar seit November von ersten Vorwürfen

Die ersten Vorwürfe gegen den ehemaligen Grundschulrektor aus Osthessen wurden dem zuständigen Schulamt in Bebra offenbar schon im November bekannt, wie der geschäftsführende Schulamtsleiter Jürgen Krompholz dem hr mitteilte.

Das hessische Kultusministerium bestätigte dem hr, dass das zuständige Schulamt und direkt danach das personalführende Referat im Ministerium Ende November zunächst über den Anfangsverdacht informiert worden sei. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft habe darum gebeten, diese Informationen zunächst vertraulich zu behandeln.

Bei der ersten Information im November habe es sich um den Vorwurf des Besitzes von sogenannter Kinderpornografie gehandelt, sagte Krompholz. Der Verdacht des Kindesmissbrauchs sei dem Schulamt erst am vergangenen Montag bekannt geworden. Darüber sei man "erschüttert und bestürzt über die völlig unerwarteten Vorwürfe", so Krompholz.

Mann leitete Kinder- und Jugendchöre

Bisher ist unklar, ob sich der Mann an Kindern aus den Schulen verging, an denen er arbeitete, oder ob die Taten in einem anderen Kontext stattgefunden haben. Der Mann leitete mehrere Kinder- und Jugendchöre und soll Einzelcoachings gegeben haben. Auch die Zahl der betroffenen Kinder ist nicht bekannt. Der Mann hat selbst einen Sohn.

Die Grundschule, die der Beschuldigte zuletzt einige Jahre leitete, liegt in Rotenburg an der Fulda. Dort sei der 46-Jährige wegen einer langen Krankheit im Mai 2021 in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, wie das Schulamt mitteilte.

Zeitraum der Taten unklar

Zuvor war der Mann mehrere Jahre als Rektor an einer anderen Schule im Werra-Meißner-Kreis tätig. Vor dieser Zeit habe er bereits in Sontra (Werra-Meißner) als Grundschullehrer gearbeitet, wie die HNA berichtete. Das Schulamt in Bebra ist sowohl für den Werra-Meissner-Kreis als auch für den Kreis Hersfeld-Rotenburg zuständig.

Wie bild.de berichtet, sollen die mutmaßlichen Taten bereits im Zeitraum zwischen 2012 und 2015 stattgefunden haben. Die Generalstaatsanwaltschaft will zeitliche Bezüge zu den Ermittlungen allerdings noch nicht preisgeben.

Schulpsychologen bereits vor Ort

Das hessische Kultusministerium teilte mit, dass der Schutz der möglichen Betroffenen höchste Priorität habe. Das Staatliche Schulamt in Bebra stehe daher in engem Kontakt zur ermittelnden Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Jürgen Krompholz vom Schulamt in Bebra versprach, nun "alles zu tun", um die Betroffenen zu unterstützen. Schulpsychologen seien bereits in der Schule in Rotenburg, um alles für den Schulstart am Montag vorzubereiten.

Außerdem werde das Schulamt einen Krisenstab bilden, der aus der Amtsleitung, einer juristischen Beratung und dem schulpsychologischen Dienst bestehen soll. Auch über die Einrichtung einer Hotline für Betroffene werde nachgedacht.