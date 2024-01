Nach den tödlichen Schüssen auf eine Kassiererin in einem Supermarkt in Mörfelden-Walldorf vermuten die Ermittler eine gescheiterte Beziehung als mögliches Motiv. Die Frau wurde von ihrem Ex-Lebensgefährten erschossen, der sich dann selbst tötete.

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Kassiererin in einem Supermarkt in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) gehen die Ermittler von einem Beziehungsstreit als möglichen Hintergrund aus. "Die Indizien deuten darauf hin, dass das Tatmotiv in der gescheiterten Beziehung begründet sein könnte", sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann von der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag dem hr. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten an.

Opfer und Täter führten demnach in der Vergangenheit eine Beziehung, hatten auch eine Zeit lang einen gemeinsamen Wohnsitz. Die Beziehung soll vor rund einem halben Jahr in die Brüche gegangen sein. Ob es ein Annäherungsverbot gab, müsse noch geklärt werden, sagte Oberstaatsanwalt Hartmann.

Leichen von Opfer und Täter werden obduziert

Die Tat ereignete sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr: Nach Ermittlerangaben betrat der 48 Jahre alte Mann den Aldi-Markt in der Okrifteler Straße. Er ging zum Kassenbereich und soll mehrfach gezielt auf seine ehemalige Lebensgefährtin geschossen haben, die dabei tödliche Verletzungen erlitt. Anschließend brachte sich der Angreifer selbst um.

Die Leiche der Frau und die des Angreifers sollen nun obduziert werden, so Oberstaatsanwalt Hartmann. Bei der Obduktion solle unter anderem herausgefunden werden, von wie vielen Schüssen die Frau getroffen wurde. In dem Discounter wurden mehrere Patronenhülsen gefunden. Einen Waffenschein hatte der 48-Jährige den Angaben zufolge nicht. Die Herkunft der Waffe werde noch überprüft.

Zeugenvorwurf: Ladentür ließ sich nicht öffnen

Zum Zeitpunkt des tödlichen Angriffs waren außer den Beschäftigten weitere Kundinnen und Kunden in dem Markt. Sie blieben körperlich unverletzt und wurden anschließend von einem Seelsorger und Polizisten betreut.

Zeugen, die zur Tatzeit im Aldi-Markt waren, berichteten dem hr, sie hätten nach den lauten Knallgeräuschen zuerst gar nicht realisiert, dass Schüsse gefallen seien. "Dann hat einer geschrien: 'Da schießt einer'", so die Zeugen. "Wir haben erst gesehen, wie die Mitarbeiter in einen Nebenraum gingen, sie haben vor mir die Tür zugemacht", so der Zeuge. "Dann wollten wir raus aus dem Laden, aber die haben die Türen zugemacht."

Zeugen: "Kamen uns vor wie in einer Falle"

Eine Zeugin sagte: "Ich habe einen Mitarbeiter rufen hören: 'Verschließt die Tür'. Und dann standen wir Kunden vor der verschlossenen Ausgangstür. Das war das Schlimmste, wir kamen uns wie in einer Falle vor", so die Zeugin. Schließlich hätte niemand gewusst, ob der Angreifer noch weiterschieße. "Wir haben alle nur gerufen 'Macht die Türen auf', aber es hat keiner die Tür aufgemacht", so die Zeugin.

Es sei ihnen nicht gelungen, die Schiebetür nach draußen aufzubrechen, so die Zeugen. "Zum Glück war ein starker Mann auf der anderen Seite, der hat die Tür eingetreten." So seien sie ins Freie gelangt. Die Ermittler gehen laut Staatsanwalt Hartmann auch diesen Aussagen und Hinweisen nach. Er rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

Ermittlungen am Tatort

Auf Nachfrage des hr wollte sich Aldi Süd am Dienstag nicht äußern und verwies auf das laufende Ermittlungsverfahren.

Der Supermarkt wurde abgesperrt. Rettungsdienste und die Polizei waren mit etlichen Einsatzkräften vor Ort. Die Polizisten vernahmen Zeugen der Tat und sicherten Spuren. Der Markt blieb am Dienstag geschlossen.

Ähnliche tödliche Vorfälle in Supermärkten

Die Tat erinnert an einen Vorfall aus dem Juni 2022 in einem Supermarkt im Schwalmstadter Stadtteil Treysa (Schwalm-Eder). Ein 58-Jähriger tötete damals zunächst eine 53 Jahre alte Frau und dann sich selbst. Die beiden sollen über einige Monate eine Beziehung gehabt haben. Als Motiv vermuteten die Ermittler die Trennung.

2019 hatte sich in Frankfurt ein ähnlicher Fall ereignet. Vor einem Supermarkt tötete ein Mann seine frühere Lebensgefährtin mit 33 Messerstichen. Der Mann wurde 2023 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.