Erneut Auto in Bensheim in Flammen

Nach zwei Fahrzeugbränden im Stadtgebiet in Bensheim (Bergstraße) am Mittwoch hat auch am Donnerstag ein Auto in Flammen gestanden.

Wie die Polizei mitteilte, könnte ein Zusammenhang zwischen den Fällen bestehen. In jüngster Vergangenheit hätten immer wieder mal Autos gebrannt, sagte ein Sprecher. Eine Großfahndung nach verdächtigen Personen blieb erfolglos.