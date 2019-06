In einem Sägewerk in Grasellenbach hat eine Lagerhalle Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits, denn es brennt dort nicht zum ersten Mal.

Eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Sägewerkes in Grasellenbach (Bergstraße) ist am Sonntag in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an. Weitere Angaben, auch zur Schadenshöhe und zur möglichen Brandursache, machte die Polizei zunächst nicht. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Sprecher sagte, die Kriminalpolizei habe bereits die Ermittlungen übernommen, da es in dem Sägewerk schon mehrfach gebrannt hat. Schon 2015 und 2018 entstanden dadurch Millionenschäden.

170 Feuerwehrleute im September 2018 im Einsatz

Das Holzwerk stand schon im September 2018 in Flammen. Bild © Einsatzreport Südhessen

Mitte September vergangenen Jahres kämpften bis zu 170 Feuerwehrleute gegen einen Großbrand auf dem Gelände. Eine Lagerhalle brannte komplett nieder. Unter anderem wurden rund 1.000 Kubikmeter Holzpellets und mehrere Fahrzeuge durch die Flammen zerstört, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht.