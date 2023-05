Brand in Lagerhalle in Darmstadt

Erneut Großbrand in Papierfabrik in Darmstadt

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist in einer Papierlagerhalle in Darmstadt ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten könnten sich noch bis Donnerstag hinziehen. Eine nahe gelegene Bahnstrecke wurde gesperrt.

Eine Papierlagerhalle im Darmstädter Stadtteil Eberstadt ist am späten Dienstagabend in Brand geraten. Rund 2.000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in der Fabrikhalle in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen sagte.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile habe die Feuerwehr verhindern können. Zeitweise waren mehr als 85 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Löscharbeiten sollen sich möglicherweise noch bis Donnerstag hinziehen. Weil der Platz auf dem Gelände sehr beengt sei, könne die Lagerhalle nur langsam ausgeräumt werden. Dies sei jedoch nötig, um an die Brandnester zu gelangen.

Bahnstrecke gesperrt

Wegen des Brandes sei die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Darmstadt-Eberstadt gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bahn. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist unklar. Die Züge werden umgeleitet. Die Halte Weinheim, (Bergstraße), Heppenheim, Bensheim und Darmstadt entfallen.

Die zeitweise gesperrte Pfungstädter Straße konnte dagegen inzwischen wieder freigegeben werden.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Zweiter Brand innerhalb weniger Monate

Bereits vor drei Monaten hatte es im Westteil der großen Halle gebrannt, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Damals entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Als Ursache war Brandstiftung vermutet worden. Nun sei das Feuer in der anderen Hälfte der Halle ausgebrochen.

Hoher Schaden Polizei schließt nach Brand in Papierfabrik Straftat nicht aus Nach dem Großbrand in Darmstadt-Eberstadt schließt die Polizei eine Straftat nicht aus. Es werden Zeugen gesucht, die Personen auf dem Gelände der Papierfabrik gesehen haben. Bei dem Feuer entstand hoher Schaden.

