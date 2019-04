Ein 10 Jahre alte Junge ist in Lahntal-Caldern auf dem Weg zur Schule vom Fahrer eines weißen VW-Busses angesprochen worden.

Der Mann habe das Kind am Mittwoch aufgefordert mitzukommen, so die Polizei am Donnerstag. Der Junge rannte davon. Bereits am Samstag war die Polizei alarmiert worden, weil ein Kind angesprochen wurde.