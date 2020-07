Erneut Schranken-Probleme an Unglücks-Bahnübergang

Am Bahnübergang in Frankfurt-Nied, an dem Anfang Mai eine Schülerin ums Leben kam, hat es erneut eine Schranken-Störung gegeben.

Am Donnerstagabend hatte sie sich vor der Durchfahrt eines Zuges nicht geschlossen. Die Bahnstrecke wurde daraufhin gesperrt. Die Bahn spricht von einer technischen Störung.

Vor dem Unglück hatte sich die Schranke auch nich geschlossen, der Grund ist noch unklar.