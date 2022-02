Unfall an fast gleicher Stelle am 22. Februar (l.) und Ende November (r.).

Unfall an fast gleicher Stelle am 22. Februar (l.) und Ende November (r.). Bild © osthessen-news.de

Schon wieder hat es auf einer Landstraße in Fulda einen schweren Unfall gegeben. Nachdem einige Wochen zuvor ein Autofahrer dort tödlich verunglückt war, schleuderte eine junge Frau in ihrem Wagen ebenfalls gegen einen Baum.

Im Abstand weniger Wochen haben sich in Fulda auf einer Landstraße schwere Verkehrsunfälle mit gewissen Gemeinsamkeiten ereignet. Am Dienstagmorgen verunglückte eine Frau mit ihrem Wagen auf der Landstraße 3143. Sie fuhr von Kämmerzell kommend stadteinwärts und kam in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn ab.

Zunächst touchierte die 24-Jährige aus Schlitz (Vogelsberg) die Schutzplanke, wurde quer über die Fahrbahn geschleudert und prallte dann frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Sie konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde bei dem Crash aber schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Zudem entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro am Fahrzeug.

Feuerwehr eilte zum Unfallort

Für zusätzliche Aufregung sorgte in der Rettungsleitstelle noch die Informationen, dass es zu einem Brand am Fahrzeug gekommen sein sollte. Doch ein größerer Einsatz der Feuerwehr, die ebenfalls zum Unfallort geeilt war, war offenbar nicht nötig. Ein Ersthelfer am Unfallort bekam die Flammen mit einem Feuerlöscher in den Griff.

Ortskundige fühlten sich an einen Unfall einige Wochen zuvor erinnert. Ende November endete dieser sogar tödlich auf dem Streckenabschnitt zwischen den Fuldaer Stadtteilen Kämmerzell und Gläserzell.

Unfallopfer im Krankenhaus verstorben

Ein Mann geriet in der Kurve auf der Landstraße stadtauswärts von der Fahrbahn ab und prallte ebenfalls gegen einen der Bäume. Der 24-Jährige musste von den alarmierten Rettungskräften aus dem Fahrzeugwrack gerettet werden. Er starb wenig später im Krankenhaus. Laut Polizei war er damals auf regennasser Fahrbahn mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Der Ortsvorsteher von Kämmerzell, Christian Ruppel (Bürgerliste Kämmerzell), sagte zu den Unfall-Parallelen: "Wenn man sich nicht an das dortige Tempo-Limit hält, kann es in der langgezogenen Kurve gefährlich werden." Erlaubt seien zwischen den Stadtteilen 70 Stundenkilometer. Autofahrer müsste den Bereich achtsam befahren, eine besondere Gefahrenstelle sieht er jedoch nicht.