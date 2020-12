Erpressung in der S-Bahn

Mit falschem Revolver Erpressung in der S-Bahn

Ein 36-Jähriger wurde am Freitagabend in der S-Bahn bedroht, beleidigt, gewürgt und erpresst. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Täter hielt demnach dem Opfer einen Revolver ins Gesicht und forderte Geld und Zigaretten. Er drückten sogar mehrfach den Abzug, die Waffe war aber nicht echt.

Am Bahnhof Kriftel wurde der Täter festgenommen. Dabei bedrohte er noch die Polizeibeamten.