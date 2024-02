Der ESOC-Kontrollraum in Darmstadt. (Archivfoto)

Der ESOC-Kontrollraum in Darmstadt. (Archivfoto) Bild © hr/ESA/Jürgen Mai

ESA in Darmstadt verfolgt geplanten Absturz des Satelliten ERS-2

Ein ausgedienter Klimasatellit soll heute wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Trümmerteile des tonnenschweren Flugkörpers sollen unkontrolliert auf die Erde stürzen. Die Darmstädter Weltraumagentur ESA ist dennoch entspannt.

Im Europäischen Raumflugkontrollzentrum der Weltraumorganisation ESA in Darmstadt richten sich am Mittwoch alle Augen auf den Satelliten ERS-2, der wieder in die Erdatmosphäre eintreten soll. Der Wiedereintritt wurde für den späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit berechnet, kann sich aber um knapp zwei Stunden nach hinten oder nach vorne verschieben.

Die Unsicherheit ist nach Angaben der ESA größtenteils darauf zurückzuführen, die Dichte der Luft vorherzusagen, durch die der Satellit fliegt. Der ehemalige Erdbeobachtungssatellit ist seit seiner Abschaltung vor 13 Jahren vor allem durch Sonnenaktivität zu Weltraumschrott verfallen.

Flugbahn führt hauptsächlich über Meeresgebiete

Weil die Systeme des Satelliten seitdem außer Betrieb sind, geschieht der Absturz unkontrolliert. Auch wo genau der Satellit in die Erdatmosphäre eintritt, ist daher unklar. Sicher ist nur: Der etwa zweieinhalb Tonnen schwere Satellit wird dabei größtenteils verglühen.

Die Experten der ESA gehen davon aus, dass etwa 80 Kilometer über der Erdoberfläche der Satellit beginnen wird, in Fragmente zu zerbrechen. Aber ein paar Kilo Fragmente werden als kleine Teile verstreut über hunderte Kilometer verteilt irgendwo auf der Erde landen.

Die Bahn von ERS-2 führt hauptsächlich über Meeresgebiete. Das Risiko für Menschen am Boden ist laut ESA mit 1 zu 1 Milliarde verschwindend gering. Viel eher würde man von einem Blitz getroffen als von herabstürzenden Satellitenteilen.

ERS-2 sammelte Fülle von Klimadaten

ERS-2 war schon 1995 ins All geschossen worden. Zum Zeitpunkt des Starts waren dieser und der vier Jahre zuvor gestartete Schwestersatellit ERS-1 "die anspruchsvollsten Erdbeobachtungssatelliten, die jemals entwickelt wurden", so die ESA.

Während seiner Betriebszeit lieferte ERS-2 Klimadaten. Laut ESA handelt es sich um eine "Fülle von Informationen, die unsere Sicht auf unseren Planeten und das Verständnis des Klimawandels revolutionierten".

Die beiden Satelliten sammelten demnach "Daten über das schwindende Polareis, die sich verändernde Landoberfläche, den Anstieg des Meerespiegels, die Erwärmung der Ozeane und die Chemie der Atmosphäre". Darüber hinaus beobachteten sie Naturkatastrophen wie schwere Überschwemmungen und Erdbeben in entlegenen Teilen der Welt.

Flughöhe abgesenkt, um Kollisionsgefahr zu verringern

2011 versetzte die ESA ERS-2 in den Ruhestand und begann mit dem sogenannten Deorbiting. Seine Flüghöhe wurde von etwa 785 Kilometer auf 573 Kilometer abgesenkt, "um das Risiko von Kollisionen mit anderen Satelliten zu minimieren". Mit der Absenkung sollte auch verhindert werden, dass ERS-2 weitere etwa 100 Jahre um die Erde kreisen würde und stattdessen nach spätestens 15 Jahren in die Erdatmosphäre eintaucht. Das ist jetzt der Fall.

ERS-2 soll "auf natürliche Weise" wieder in die Atmosphäre eintreten. Auf der Internetseite der ESA kann man die letzten Tage seiner Reise anhand von Daten beobachten. Allein während der 16 Jahre Betriebszeit legte der Satellit rund 3,5 Milliarden Kilometer zurück.

Seit 2014 gibt es die Nachfolge-Mission Copernicus mit ihren Sentinel-Satelliten, die zuletzt unter anderem Bilder der Erdbebengebiete in Syrien und der Türkei lieferten.

