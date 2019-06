Regierungspräsident Lübcke wurde auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen erschossen.

Regierungspräsident Lübcke wurde auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen erschossen. Bild © picture-alliance/dpa

Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei einen Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er wurde am Sonntag entlassen. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Mann im Fall Lübcke aus Gewahrsam entlassen [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Polizei sucht weiter nach dem mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). Einen Mann, den die Ermittler am Samstag in Gewahrsam genommen hatten, entließen sie am Sonntagmorgen wieder.

Es habe keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung an der Tat gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag dem hr und bestätigte damit verschiedene Medienberichte.

FAZ: Mann aus privatem Umfeld Lübckes

Zuerst hatte am Samstag die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) über die Gewahrsamnahme berichtet. Nach ihren Informationen handelt es sich um einen jungen Mann aus dem privaten Umfeld Lübckes. Unter anderem sei es die Auswertung von Lübckes Handydaten gewesen, die die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht habe.

Dem hr hatte ein Polizeisprecher am Samstagabend gesagt, dass die betroffene Person "mit dem Ziel der Informationsgewinnung" in Gewahrsam genommen worden sei. Die in den Ermittlungen federführende Staatsanwaltschaft Kassel war für eine Stellungnahme ebenso wenig zu erreichen wie das Hessische Landeskriminalamt (LKA).

"Wir haben die Person bei uns und wollen Informationen gewinnen", hatte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa am späten Samstagabend gesagt. Noch könne diese Person nicht als Verdächtiger bezeichnet werden. Wo die Gewahrsamnahme stattfand, ließ der Sprecher ebenfalls offen.

Täter schoss Lübcke in den Kopf

Lübcke war vor einer Woche in der Nacht zum Sonntag auf der Terrasse seines Anwesens in Wolfhagen-Istha (Kassel) getötet worden. Der oder die Täter hatten dem CDU-Politiker aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Bis zum Freitag hatten die Ermittler auf dem Grundstück nach Spuren gesucht.

Bis Samstag 160 Hinweise aus Bevölkerung

Bis Samstagmittag waren 160 Hinweise aus der Bevölkerung zu den möglichen Umständen des Todes von Lübcke eingegangen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die eingerichtete Sonderkommission der Polizei mitteilten. Bis Donnerstag waren es 80 Hinweise - kurz zuvor hatte das ZDF in "Aktenzeichen XY... ungelöst" einen Zeugenaufruf ausgestrahlt. Staatsanwaltschaft und Polizei hatten die Bevölkerung am Samstag weiter um Mithilfe gebeten.

In der Vergangenheit war Lübcke aufgrund seiner liberalen Haltung in Sachen Flüchtlingspolitik Ziel rechter Hetzkampagnen und zahlreicher Beleidigungen und Bedrohungen. Das LKA hatte Anfang dieser Woche erklärt, dass keine Erkenntnisse über einen möglichen Zusammenhang zwischen solchen Drohungen und der Tat vorlägen.

Trauerfeier am Donnerstag

Die Trauerfeier für den Regierungspräsidenten ist für Donnerstag (13. Juni) in Kassel geplant. In der Martinskirche soll es um 16 Uhr einen Trauergottesdienst mit "protokollarischen Ehrenbekundungen" geben, wie die Landesregierung mitteilte.

Bei dem Trauergottesdienst werden Polizei und Bundeswehr eine Ehrenwache am Sarg halten. Außerdem werde der Sarg mit der Hessen-Fahne bedeckt. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Martin Hein, werden sprechen.

Sendung: hr-iNFO, 7.6.2019, 06.00 Uhr