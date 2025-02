Erste Festnahme nach E-Scooter-Wurf auf Polizei in Silvesternacht

Die Polizei hat einen 19 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen.

Der Tatverdächtige soll in der Silvesternacht vergangenen Jahres in einer Gruppe in Frankfurt unterwegs gewesen sein, als er und seine Begleiter einen E-Scooter von einer Fußgängerbrücke auf ein fahrendes Polizeifahrzeug warfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Dabei sei der Tod der Insassen billigend in Kauf genommen worden.

Festnahme und Duchsuchungen

Der E-Scooter habe das Fahrzeug stark beschädigt und die Insassen seien verletzt worden. Zudem habe die Gruppe in der Silvesternacht Knallkörper, ein Fahrrad und weitere Gegenstände auf Einsatzfahrzeuge geworfen. Neben der Festnahme seien außerdem drei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden.

Die Festnahme wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt veranlasst und geht zurück auf einen Haftbefehl des Amtsgerichts, teilten die Behörden mit.