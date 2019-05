Im Verdachtsfall des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes haben die Ermittler erste Hinweise erhalten.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung und der Ausstrahlung des Falles in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst", seien rund 20, teils konkrete Hinweise eingegangen, so die Polizei am Donnerstag.