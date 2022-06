Wer ein kühles Plätzchen findet, hat's gut: Am langen Fronleichnamswochenende steht mit mehreren Tagen über 30 Grad die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Wegen der Trockenheit besteht erhöhte Waldbrandgefahr.

Es wird heiß in Hessen: Unter Hochdruckeinfluss und bei bis auf Quellwolken freiem Himmel wird es mehrere Tage hintereinander heiß. "Bei aller Freude über das sommerliche Wetter muss man sagen, dass es dabei leider zu trocken ist, und das in allen Regionen Hessens", sagte hr-Meteorologe Michael Köckritz am Montag. "Viele Wiesen sehen jetzt schon so verdorrt aus wie in Spanien und Griechenland."

Erstmals in diesem Monat wird die 30-Grad-Marke voraussichtlich am Mittwoch bei viel Sonnenschein südlich des Mains übertroffen. Köckritz erwartete bis zu 31 Grad. Mindestens 25 Grad sind für Nordhessen vorhergesagt. An Fronleichnam gibt es dem hr-Wetterexperten zufolge dann bei ab und zu wolkigem Himmel überall eine kleine Abschwächung mit Höchstwerten zwischen 24 und 30 Grad. Wo genau die Höchsttemperatur liege, könne sich bis dahin noch verschieben, betonte Köckritz am Montag.

Heißester Tag am Samstag

Das Hoch sei bis Donnerstag westlich von Hessen. Voraussichtlich am Freitag wandere es nach Osten und etabliere sich, sagte Köckritz. Dann sind maximal 32 Grad an der Bergstraße oder im Ried drin. In anderen Gebieten Hessens liegt die Höchsttemperatur bei 25 bis 30 Grad. "Der Samstag wird mit 30 bis 35 Grad der bislang heißeste Tag", sagte der Meteorologe. Dabei entstehe starke Hitzebelastung.

Am Donnerstag und Freitag ist die Waldbrandgefahr dem Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge mit Stufe vier bis fünf sehr hoch. Das werde sich über das Wochenende noch verschärfen, sagte Köckritz.

Im Mai gab es schon Hitzetage

Wie das Wetter ab Sonntag weitergehe, das sei in den Vorhersagemodellen noch unterschiedlich. "Möglicherweise ist es am Montag und vielleicht auch am Dienstag immer noch heiß", vermutet Köckritz. Es könne aber auch eine Abkühlung geben.

So oder so erwartet der hr-Meteorologe die erste Hitzewelle oder das "erste Hitze-Wellchen" des Jahres. "Man weiß ja nicht, wie lange es dauert." Im Juni war es in Hessen bislang noch nicht über 30 Grad warm. Im Mai gab es schon Hitzetage, beispielsweise erreichte die Temperatur am 19. Mai in Michelstadt 31,9 Grad.

