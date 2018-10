Leise rieselt der Schnee - und das schon am Sonntag. Kalte Luft aus dem Norden beschert Hessens Bergland eine weiße Pracht, allerdings nur kurz.

Ade goldener Oktober, hallo weiße Pracht! Der erste Schnee in diesem Herbst lässt nicht mehr lange auf sich warten. "Es fließt polare Kaltluft von Norden ein, sodass die Temperatur sinkt", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Dann könne im Bergland um diese Jahreszeit auch Schnee fallen.

Schon am Samstag werde es mit maximal sieben bis elf Grad deutlich kühler. "Es gibt aber noch keinen Niederschlag", so Staeger. Das werde schon am Wahlsonntag anders. Dann ziehen viele Wolken über Hessen, und vor allem in der Südosthälfte regnet es zeitweise.

Schnee auf Wasserkuppe und Großem Feldberg

"Die Temperaturen sinken am Sonntag noch einmal auf vier bis neun Grad. Auf den äußersten Hochlagen des Taunus und der Rhön wird es für kurze Zeit um die null Grad, sodass es dort schneien kann", sagt der Wetterexperte. In der Nacht zum Montag könne es auf der Wasserkuppe und auf dem Großen Feldberg dann eine kurze Zeit lang winterlich aussehen. "Zum Schlittenfahren reicht der Schnee aber nicht."

Erster Schnee Ende Oktober sei nicht außergewöhnlich früh, so Staeger. Der Schnee könne nicht lange liegen bleiben, weil der Boden zu warm sei. "Außerdem kommt der Niederschlag mit der feuchten Luft von Süden. Die wiederum ist warm", erklärt Staeger.

Am Montag schon sei der Schnee deshalb voraussichtlich wieder weg. "Die nächste Woche geht es wechselhaft weiter, zum Teil verbreitet mit Regen", sagt Staeger. Für Schnee sei es dann zu mild: "So warm wie im Oktober wird es nicht mehr, aber auch nicht kalt genug für nachhaltiges Weiß."

Oktober zu warm und zu trocken

Ohnehin war der Oktober in Hessen außergewöhnlich sonnig und sehr trocken. Laut einer Vorab-Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach hat es 45 Prozent mehr Sonnenscheinstunden gegeben als im vieljährigen Mittel.

Vor allem über dem Rhein-Main-Gebiet und Südhessen lachte die Sonne besonders häufig. Darmstadt gehört bundesweit sogar zu den sonnigsten Orten des Monats. Zugleich war es vor allem in den ersten zwei Dritteln des Monats zu trocken. Landesweit seien erst 15 Prozent des Monatssolls an Regen gefallen, sagte ein DWD-Sprecher.

Der Oktober war auch in großen Teilen zu warm, etwa 2,5 Grad gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. Das werde sich durch die nun kühleren Temperaturen bis Monatsende allerdings relativieren. Am wärmsten sei es am 13. Oktober gewesen: in Bad Nauheim (Wetterau) mit 27,6 und in Darmstadt mit 27,4 Grad. In beiden Städten fiel damit der Monatsrekord von jeweils 27,0 Grad.

Sendung: 26.10.2018, 19.15 Uhr, alle wetter!