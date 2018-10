Nur ein paar Flöckchen, aber es ist Schnee: Auf der Wasserkuppe in der Rhön und auf dem Großen Feldberg im Taunus ist am Wahl-Sonntag der erste Schnee gefallen.

Eingezuckerte Windschutzscheiben auf der 950 Meter hohen Wasserkuppe, ein Hauch von Weiß auf dem Großen Feldberg – das war das Bild am Sonntagnachmittag bei Temperaturen auf den Bergen knapp unter dem Gefrierpunkt.

Damit fielen am Wahltag in diesem Jahr die ersten Flocken knapp zwei Wochen früher, als im vergangenen Jahr, als sich erst Mitte November dieses Bild bot, das die Fuldaer Zeitung am Sonntag per Twitter verbreitete.

Auf der Wasserkuppe in der Rhön kam offenbar genug Schnee zusammen, um daraus einen Schneemann zu bauen, wie der Osthessenzeitung twitterte.

Osthessenzeitung @RalphGoerlich Der erste Schnee auf der Wasserkuppe ist gefallen: Die ersten Flocken kamen am Sonntagmittag am Wahltag von oben runter und auch der erste Schneemann wurde gebaut. https://t.co/2h1oQ25vCk [zum Tweet mit Bild]

Jedoch wird die weiße Pracht nach Angaben der hr-Meteorologen nicht von langer Dauer sein, denn zum einen sind die Böden um diese Jahreszeit noch zu warm und zum anderen steigt die Schneefallgrenze wegen feuchter und milder Mittelmeerluft bereits rasch wieder an.

Ab Mittwoch wird es wieder etwas wärmer

Die Sonne wird sich in der kommenden Woche eher selten zeigen. Am Montag bleibt der Himmel meist wolkenverhangen. Es ist aber oft trocken, nur gelegentlich fallen ein paar Tropfen und das Thermometer steigt auf maximal 10 Grad.

Am Dienstag bleibt es nach Auskunft der hr-Meteorologen unbeständig mit vielen Wolken und zeitweisem Regen, in den Hochlagen kann dann allerdings auch wieder etwas Schnee dabei sein. Heiterer dürfte der Mittwoch werden, dann sind wieder bis zu 15 Grad drin.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 28.10.2018, 19.58 Uhr