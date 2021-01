Ein Polizist steht an einer Straßensperrung in Richtung Großer Feldberg im Taunus. Dort gab es am Wochenende wieder "Chaos", wie die Polizei berichtete.

Ein Polizist steht an einer Straßensperrung in Richtung Großer Feldberg im Taunus. Dort gab es am Wochenende wieder "Chaos", wie die Polizei berichtete. Bild © picture-alliance/dpa

Erster Schnee führt zu Chaos an Ausflugszielen in Hessen

Die Hoffnung auf Schnee zum Beginn des neuen Jahres ist weiter ein zartes Pflänzchen. Im Norden und Osten des Landes könnte es am Wochenende aber soweit sein. Die hessischen Ausflugsziele bleiben hoffnungslos überlaufen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "So was habe ich noch nie erlebt" - riesiger Besucherandrang im Taunus [Audioseite] Audio Im Taunus gibt es schon Schnee - bald könnten auch in Nord- und Osthessen noch einige Flocken dazukommen. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Das erste Wochenende des neuen Jahres könnte in Hessen weiße Flocken bereithalten - und Glätte. Gerade in Richtung Rhein und Main sei am Samstag bei Temperaturen von -3 Grad in höheren Lagen bis 4 Grad in anderen Regionen mit Schneeregen zu rechnen, sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt. "Etwas besser sieht es am Sonntag aus."

Bei Tiefstwerten von -4 bis maximal 3 Grad haben dann die Nord- und Osthessen die besten Chancen auf Neuschnee auch in den Niederungen. Dort könnten bis zu zehn Zentimeter Schnee zusammenkommen. Wichtig für Autofahrer in ganz Hessen: Besonders am Sonntagnachmittag und -abend sollten sie in höheren Lagen mit Schneeglätte rechnen und entsprechend vorsichtig fahren.

Ausflugsziele trotz Appell der Behörden überfüllt

Ansonsten bleibt der Schnee vorerst noch den höher gelegenen Gebieten ab 400 Metern vorbehalten. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind Sportstätten und Freizeiteinrichtungen wie Skilifte jedoch geschlossen, vielfach werden Zufahrten wegen Überfüllung der Parkplätze gesperrt.

Trotzdem hielt der Ansturm von Schneesuchenden am Großen Feldberg auch am Samstag an. Rund um den höchsten Gipfel im Taunus sei es "chaotisch wie die letzten Tage", sagte ein Sprecher der Polizei in Königstein am Samstag. Zahlreiche Ausflügler seien trotz gesperrter Gipfel-Zufahrten unterwegs, Straßen in den umliegenden Ortschaften rund um den Feldberg seien zugeparkt, teils auch die Bundesstraße 8. Die Polizei war dem Sprecher zufolge für Kontrollen vor Ort und um den Verkehr zu lenken. Die Beamten appellierten erneut, die Region für einen Winterausflug zu meiden.

Auch bei Königstein-Falkenstein standen am Samstag viele Autos Schlange, weil ihre Besitzer unbedingt zum Großen Feldberg wollten. Bild © Ulla Atzert

Trotz Corona: "Es ist voll"

Das gelte insbesondere für Schmitten mit den Ortsteilen Oberreifenberg, Niederreifenberg, Arnoldshain und Hegewiese sowie für Königstein-Falkenstein, teilte die Polizei weiter mit. Auch die eingerichteten Sperrungen sollten beachtet werden: "In den gesperrten Bereichen besteht die Gefahr durch Schnee- und Eisbruch."

Bereits während der Feiertage und zum Jahreswechsel waren Ausflügler in Scharen gekommen - trotz der Appelle von Behörden, angesichts der Gefahr von Schneebruch, Eisschlag sowie umgestürzter Bäume fernzubleiben und von Spaziergängen, Wanderungen und Sport in dem Gebiet abzusehen.

Auch in der Rhön zog es am ersten Samstag des Jahres viele Menschen nach draußen und zur Wasserkuppe, Hessens höchstem Berg. "Es ist voll", sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Die Parkplätze seien gefüllt. Am Nachmittag wurde die Zufahrt zur Wasserkuppe wegen des hohen Besucheraufkommens gesperrt - genauso wie die Zufahrt zur Sackpfeife bei Biedenkopf.

