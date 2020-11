Der Dezember naht, und er bringt Schnee nach Hessen: Kommende Woche fallen die ersten Flocken. Doch ein echter Wintereinbruch pünktlich zur Adventszeit wird das wohl nicht werden.

Für alle Freunde von Weihnachten und Winterwetter ist der Ausblick auf die nächsten Tage vielversprechend: Die erste Kerze am Adventskranz darf angezündet, das erste Türchen am Kalender geöffnet werden - und pünktlich dazu soll es am Dienstag in Hessen vielerorts schneien.

"Der Winter klopft in der Nacht zum Dienstag schon mal an", sagt hr-Meteorologe Niko Renkosik. Ein Schneeregen-Gebiet ziehe von Nordwesten her über ganz Hessen und habe die Flocken im Gepäck. Auf den Bergen erwartet Renkosik passende Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. "Da wird der Schnee nicht so schnell wieder weg sein."

"Nasse Flocken" in Wiesbaden und Kassel

Im Rest des Landes hat der Schnee allerdings bedeutend schlechtere Überlebenschancen. Schon in der Nacht werden die fallenden Flocken relativ zügig in Regen übergehen, wie der hr-Meteorologe erwartet - vor allem in den Randbereichen des Schneeregen-Gebiets wie Wiesbaden und Kassel. "Selbst wenn man da mitten in der Nacht aufsteht, sieht man wohl nur sehr nasse Flocken."

Auch dort, wo nachts mehr Schnee fallen könnte, wird es am Dienstag zu warm für lange Winterfreuden: Für Frankfurt zum Beispiel erwartet Renkosik tagsüber 5 bis 6 Grad. "Ein nachhaltiger Wintereinbruch ist das nicht."

Gefrierender Regen und Glätte

Dennoch mahnt Renkosik, allerspätestens jetzt die Winterreifen aufzuziehen und gerade am frühen Dienstagmorgen vorsichtig zu fahren: "In der Nacht könnte es vorübergehend auch gefrierenden Regen geben, der Boden könnte noch gefroren sein." Die Folge: gefährlich glatte Straßen.

Neben Schnee und Schneeregen bestimmen in den kommenden Tagen vielerorts vor allem Nebel und eine dichte Wolkendecke das Bild. Am späteren Sonntag könnte sich auch mal die Sonne zeigen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau wetter, 28.11.2020, 19.58 Uhr