In diesem Jahr wird es zum "Christopher Street Day" in Darmstadt erstmals einen Gottesdienst geben.

Zusammen mit der katholischen Kirche feiert die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau am Freitag unter dem Motto "Zusammen. Vielfältig. Soliodarisch". Der CSD beginnt offiziell am Samstag um 12 Uhr.