Im Prozess um den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke läuft seit dem Mittag die Beweisaufnahme. Am Morgen ging es zunächst um weitere Befangenheitsanträge und einen vermeintlich falsch aufgestellen Monitor.

Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist am Donnerstag der Mordprozess gegen Stephan Ernst und Markus H. fortgesetzt worden. Eigentlich sollte die Beweisaufnahme zügig beginnen, doch zunächst stellten die Verteidiger von Stephan Ernst einen weiteren Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel. Genau wie die Verteidigung von Markus H. monieren sie dessen Verhalten am ersten Prozesstag.

Anlass war eine Ansprache von Sagebiel, mit der er sich direkt an die Angeklagten gerichtet hatte. Sagebiel hatte den Männern zu verstehen gegeben, dass "ein frühzeitiges und von Reue getragenes Geständnis" die "beste Verteidigung" sei. Eingeleitet hatte er seine Ansprache mit den Worten "Hören sie nicht auf Ihre Anwälte, hören Sie auf mich." Mustafa Kaplan, Anwalt von Stephan Ernst, wertete dies als einen Versuch, "einen Keil" zwischen Ernst und seine Verteidiger zu treiben.

Disput um Detailfragen

Im Anschluss an die erneuten Anträge kam es am Donnerstag zu teils erregten Wortwechseln zwischen den Verteidigern von Stephan Ernst und Markus H. einerseits und Richter Sagebiel andererseits. Anlass waren zahlreiche Beschwerden der Verteidigung bezüglich diverser Verfahrensfragen.

Nicole Schneiders, Anwältin von Markus H., monierte unter anderem, dass ein Bildschirm nicht richtig positioniert sei. Auf dem Monitor soll die Zeugenvernehmung von Stephan Ernst aus dem Juni 2019 gezeigt werden, in der er den Mord an Walter Lübcke zunächst gestand. In der eingestellten Position des Bildschirms könne sie nicht die "Reaktionen des Gerichts" auf das Gezeigte wahrnehmen, kritisierte die Anwältin. Richter Sagebiel kommentierte das Verhalten der Verteidiger mit den Worten: "Es grenzt hier ein bisschen langsam ans Lächerliche."

Seit etwa 12 Uhr wird die Videoaufnahme der Vernehmung gezeigt. Die Verteidigung von Stephan Ernst hatte das Video beanstandet, weil Ernst zum Zeitpunkt der Aufnahme drei Tage fast ohne Schlaf gewesen sei und unter Einfluss eines Schmerzmittels stand. Das Geständnis hat Ernst inzwischen widerrufen und später eine andere Version des Tatgeschehens dargelegt. Diese zweite Einlassung, vor einem Haftrichter, sei als höherrangig einzustufen, so die Argumentation der Verteidigung.

Familie Lübcke tritt als Nebenkläger auf

Seit Dienstag muss sich der 46-jährige Stephan Ernst als Hauptverdächtiger verantworten. Der 44 Jahre alte Markus H. ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Ernst soll vor einem Jahr den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) auf dessen Terrasse in Wolfhagen (Kassel) aus mutmaßlich rechtsextremistischen Motiven erschossen haben. Markus H. soll bei der Beschaffung der Tatwaffe geholfen haben.

Ernst wird außerdem vorgeworfen, im Januar 2016 im nordhessischen Lohfelden den Flüchtling Ahmed I. aus dem Irak niedergestochen und schwer verletzt zu haben. I. tritt im Prozess ebenso wie die Familie Lübckes als Nebenkläger auf.

Zuschauerzahl begrenzt

Der Prozess stößt bundesweit und darüber hinaus auf großes Interesse. Zahlreiche Zuschauer und Journalisten warteten auch am zweiten Prozesstag schon seit dem frühen Morgen auf Einlass. Wegen der Corona-Auflagen ist die Zahl der zugelassenen Personen im Gerichtssaal begrenzt, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können. Im Saal ist nur Platz für 19 Journalisten und 18 Zuschauer. Weitere Journalisten können den Prozess per Audio-Schalte in einem Nebenraum verfolgen. Bis Ende Oktober sind 30 Verhandlungstage terminiert.

Den Auftakt am Dienstag hatten zahlreiche Anträge der Strafverteidiger zur Aussetzung des Verfahrens, zur Befangenheit anderer Strafverteidiger und des Vorsitzenden Richters Thomas Sagebiel bestimmt. Schließlich trug die Bundesanwaltschaft die Anklageschrift vor. Die beiden Angeklagten äußerten sich trotz eindringlicher Worte des Vorsitzenden Richters nicht.

