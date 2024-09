Nach einem spürbaren Temperatursturz kehrt der Spätsommer Mitte der Woche zurück. Das Thermometer könnte sogar 25 Grad anzeigen. Bis dahin bleibt es zwar kühl. Hochwasser ist in Hessen aber nicht in Sicht.

"Das war ein krasser Absturz", sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann zum Temperaturumschwung in der vergangenen Woche. Gab es am Wochenende noch Schwimmbadwetter mit Werten um 30 Grad, kühlten die Temperaturen bis Mittwoch in Hessen auf 15 Grad ab. "Das sind rund fünf Grad unter den üblichen Werten", sagt Eisenmann.

Auch wenn viele Menschen in Hessen diese Woche in ihren Sommerklamotten gefroren haben dürften, ist es zu früh, um T-Shirts und kurze Hosen wegzulegen. Ab Mitte der Woche werde es auf jeden Fall angenehmer als in den letzten Tagen, kündigt Eisenmann an.

Wieder über 20 Grad

Schon am Dienstag werden es bis zu 22 Grad. Dabei bleibt es laut dem hr-Meteorologen meist trocken, zudem scheine überwiegend die Sonne. In Südhessen können vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen werden.

Noch besser wird das Hessen-Wetter am Mittwoch. Dann werde es spätsommerlich mit Temperaturen um die 24 Grad, sagt Eisenmann. Sogar die 25-Grad-Marke könne geknackt werden, ist er optimistisch. Ab dann wird in der Meteorologie offiziell von einem Sommertag gesprochen.

Mindestens am Mittwochnachmittag lohnt es sich noch, die Sommerklamotten in Reichweite zu haben. Spätestens am Donnerstagnachmittag sei dann wieder mit Schauern zu rechnen, sagt Eisenmann.

Erst kommt ein ungemütliches Wochenende

Doch bevor der Spätsommer zurückkehrt, muss aber noch ein ungemütliches Wochenende überstanden werden. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen je nach Höhenlage zwischen 12 und 17 Grad.

In der Nacht zu Sonntag kann es vereinzelt Bodenfrost geben, sagt Eisenmann. Aber die Temperaturen steigen im Verlaufe des Tages im Vergleich zum Samstag einen Tick auf 13 bis 19 Grad an, so der hr-Meteorologe.

Für Montag ist noch einmal ähnlich durchwachsenes Wetter vorhergesagt, mancherorts gibt es Regen, bevor es am Dienstag endlich freundlicher wird.

Hessen nicht von Hochwasser betroffen

Da mit wenig Niederschlag zu rechnen ist, spielt das Hochwasser in Hessen keine Rolle, dass aktuell auf Teile Ost- und Südostdeutschlands zukommt, gibt Eisenmann Entwarnung. Nach dem Dauerregen in Osteuropa bereiten sich die Nachbarn in Polen und Österreich auf Überflutungen vor . Hessen werde davon aller Voraussicht nach verschont bleiben, so der Meteorologe.