Der europäische Satellit "Aeolus" ist mit einem Tag Verspätungen ins All gestartet. Mit ganz neuen Daten soll er künftig die Wetterprognosen verbessern. In Darmstadt herrscht Erleichterung, in Offenbach Vorfreude.

Als windig bezeichnet man Menschen, die unzuverlässig und schwer zu erfassen sind. Die Metapher könnte an Sinnbildlichkeit bald verlieren, denn die Menschheit schickt sich an, jene Kraft, die unser Wetter am stärksten beeinflusst, berechenbarer zu machen: den Wind.

Bessere Sieben-Tage-Prognosen

Mit dem nach dem griechischen Gott der Winde benannten Satelliten Aeolus will die Europäische Raumfahrtagentur ESA erstmals vom All aus Windbewegungen auf der ganzen Erde erfassen. Die vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus gesteuerte Mission wird umfassende Profile von Windbewegungen erstellen und soll so helfen, Vorgänge in der Atmosphäre besser zu verstehen.

Das Ziel sind noch genauere Wetterprognosen. "Wir erwarten, dass die Messungen von Aeolus die Modelle der Winddynamik der Erdatmosphäre deutlich voranbringen", sagte ESA-Missionswissenschaftlerin Anne Grete Straume. Vorhersagen im Bereich von fünf bis sieben Tagen sollen so verlässlicher werden.

Innovativer Laser erkennt Windbewegung

Um die Daten zu erfassen, hat der Satellit ein Gerät namens Aladin (Atmospheric Laser Doppler Instrument) an Bord, einen neuartigen und komplexen Laser, der ähnlich einem Radar funktioniert. Aus einer Höhe von 320 Kilometern tastet Aladin die Atmosphäre der unteren 30 Kilometer ab. Statt Radiowellen werden Lichtstrahlen eingesetzt.

Aus der Streuung des Lichts an den Luftmolekülen und der Reflexion wird die Bewegung der Luft errechnet. Seine Rohdaten sendet Aladin mit jedem Umlauf an eine Station in Norwegen, die daraus Windprofile erstellt. Diese wiederum werden den Wetterdiensten zur Verfügung gestellt.

Datenlücken schließen, um Vorhersagen zu verbessern

Beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach freut man sich schon sehr auf die Ergebnisse. "Für uns sind diese Daten sehr wichtig", sagte Sprecher Uwe Kirsche im Gespräch mit hessenschau.de. "Bodennahe Wetterstationen und Ballons liefern uns zwar auch schon Winddaten, doch die sind nicht flächendeckend.“ Über den Meeren zum Beispiel gibt es keine Messungen. Aeolus könnte diese weißen Flecken schließen.

Die bei uns wirksamen Hoch- und Tiefdruckgebiete entstünden oft über dem Atlantik, erklärte Kirsche. Über die interne Struktur dieser Zentren oder die Windgeschwindigkeiten darin, wisse man bislang aber wenig. "Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto genauer lassen sich Wetterentwicklungen vorhersagen."

Entwicklungen wie heftige Stürme etwa. So sei schon einmal eine atmosphärische Störung über dem Pazifik aus Datenmangel falsch interpretiert worden, sagte DWD-Forscher Alexander Cress. Bei seinem Weg über Amerika und den Atlantik nach Europa habe sich das Phänomen zu einem kräftigen Sturm entwickelt. "Das konnten wir nicht richtig vorhersagen."

Wind verhindert pünktlichen Start

Ironischerweise sorgten ausgerechnet Höhenwinde in Französisch-Guayana dafür, dass die Vega-Rakete mit Aeolus nicht wie geplant am späten Dienstagabend vom Weltraumbahnhof in Kourou abheben konnte. Der Start wurde um 24 Stunden verschoben und erfolgte am Mittwochabend um 23.20 Uhr MESZ. Etwa eine Stunde später sendete die Sonde ihr erstes Signal zur Erde, wie der Leiter des Missionsbetriebs im Darmstädter Kontrollzentrum ESOC, Paolo Ferri, bestätigte: "Es herrscht große Erleichterung."

Angelegt ist die Aeolus-Mission auf drei Jahre. Dann sei der Treibstoff aufgebraucht, der nötig sei, um die wegen der Reibung in der niedrigen Umlaufbahn immer wieder notwendigen Korrekturmanöver zu fliegen, erklärte Ferri. Danach soll der Satellit in der Atmosphäre verglühen.

Gedacht ist Aeolus als Vorreiter für kommende Projekte. Anders als heute etwa der Satellit Meteosat sollen Wettersatelliten in der Zukunft auch Winde messen können. Die weiteren Aussichten werden dadurch zwar nicht unbedingt schöner, dafür aber verlässlicher.