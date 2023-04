Wo außerhalb der Erde ist Leben möglich? Dieser Frage soll die neue Juice-Mission der ESA in Darmstadt nachspüren. Die Sonde ist an Bord einer Ariane-Rakete, die zum Planeten Jupiter startet.

Im Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Weltraumagentur (ESA) in Darmstadt wird mit Spannung nach Französisch Guayana geschaut, wo am Donnerstag (14.15 Uhr Mitteleuropäische Zeit) vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou eine Ariane-5-Trägerrakete in Richtung Jupiter abheben soll. Mit an Bord: die ESA-Raumsonde Jupiter icy moons Explorer, kurz "Juice". Die Mission: Juice soll den riesigen Gasplaneten und vor allem auch seine drei Monde Kallisto, Europa und Ganymed erforschen.

Die Forscher wollen herausfinden, ob es auf den Jupitermonden grundsätzlich Leben geben könnte. Gesteuert und überwacht wird Juice von einem Missionsteam im ESA-Satellitenkontrollzentrum ESOC in Darmstadt.

ESA-Flugbetriebsdirektor: "Ist wie Weihnachten"

Es ist zwar nicht die erste Reise zum Jupiter, aber für die ESA handelt sich um die bislang am weitesten ins Sonnensystem hinausreichende Mission. Zudem soll die Juice-Mission alle bisherigen Erkenntnisse übertreffen und laufende Forschungen der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA ergänzen .

Die Aufregung und Vorfreude bei der ESA in Darmstadt ist groß. "Es ist ein bisschen wie Weihnachten, wenn man auf die Geschenke wartet. Aber wir freuen uns sehr", sagte ESA-Flugbetriebsdirektor Bruno Sousa. Das Team, das die Satelliten betreibe, habe sich jahrelange vorbereitet. Der Start vom Weltraumbahnhof Kourou sei ein Höhepunkt der Mission.

Ankunft am Jupiter in acht Jahren

Zunächst soll die Sonde nach ihrem Start Solarpaneele mit einer Größe von insgesamt 85 Quadratmetern entfalten - ein erster kritischer Moment. Ohne die Paneele ist der lange Flug nicht zu schaffen. Denn die Sonde hat eine lange Reise vor sich, bevor sie ihre Arbeit am Jupiter aufnehmen kann.

Acht Jahre wird der Flug zum Jupiter dauern. Dabei wird die Sonde mehrfach um die Erde und um die Venus herum fliegen, um Schwung zu holen. Wiederum drei Jahre später soll sie den Orbit des "Ganymed" erreichen, um den größten Mond unseres Sonnensystems genauer ins Visier zu nehmen.

Weitere Informationen Jupiter: Riesenplanet der Extreme Der Jupiter ist mit einem Durchmesser von fast 143.000 Kilometern der größte Planet unseres Sonnensystems. Benannt nach dem römischen Göttervater ist er am Nachthimmel leicht zu sehen: Der Riese aus Gas, der optisch einer gestreiften Murmel ähnelt, ist nach der Venus der zweithellste Planet unseres Nachthimmels. Schon mit einem kleinen Fernrohr ist neben den verschiedenfarbigen Wolkenbändern auch der seit 1664 bekannte Große Rote Fleck - ein gigantischer Sturm - zu erkennen. Die nach ihrem Entdecker benannten Galileischen Monde sind die vier größten der derzeit 92 bekannten Jupiter-Trabanten. Ende der weiteren Informationen

Kosten der Mission: über eine Milliarde Euro

An Bord hat die Sonde zehn wissenschaftliche Instrumente, mit denen sie auch die Monde "Europa" und "Kallisto" scannen soll. Mit einem Radargerät sollen zum Beispiel die Kilometer dicken Eisschichten auf den drei Monden untersucht werden. Unter den Eisschichten werden riesige flüssige Ozeane vermutet. Insgesamt soll Juice 35 Mal an den Eismonden vorbeifliegen.

Die Kosten für die bislang aufwendigste Planetenmission der ESA belaufen sich auf rund 1,6 Milliarden Euro. Davon steuert Deutschland den größten Einzelbeitrag bei, insgesamt 21 Prozent.