Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA hat den siebten Sentinel-Satelliten des Copernicus-Programms ins All geschickt. Er soll vor allem Daten über die Weltmeere liefern.

Mit Sentinel-3B ist am Mittwochabend der siebte Satellit der Sentinel-Reihe ins All gestartet. Im Kontrollzentrum ESOC der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt verfolgten rund hundert Wissenschaftler und Medienvertreter den Start vom nordrussischen Plessezk aus.

Pünktlich um 19.57 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hob die Rockot-Rakete, eine zivile Version der ehemaligen sowjetischen SS-19, von dem Militärgelände ab. Etwa anderthalb Stunden später wurde das Signal des ausgesetzten Satelliten in Darmstadt empfangen. Wie bei allen Satelliten der ESA übernahmen die Experten im südhessischen Kontrollzentrum die Steuerung.

Farbveränderungen liefern Hinweise auf Verschmutzung

Der mit einem komplexen System an Instrumenten ausgestattete Sentinel-3B soll gemeinsam mit seinem 2016 gestarteten Zwilling Sentinel-3A vor allem die Weltmeere im Auge behalten. In einer Höhe von 815 Kilometern über der Erde erfassen sie unter anderem Wassertemperaturen, Farbveränderungen und Höhen der Meeresoberflächen.

Die Daten lassen etwa Rückschlüsse auf die Wasserverschmutzung oder die biologische Produktivität zu, wie die ESA mitteilte. Darüber hinaus stellen die Sentinel-3-Satelliten auch Informationen über Wald- und Flächenbrände sowie zur Kartierung von Landnutzungen zur Verfügung.

"Wächter" für Meteorologen, Klimaforscher und Schifffahrer

Das Sentinel-Satellitennetz ist der weltraumgestützte Teil des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der Europäischen Union (EU) und der ESA . Im Verbund mit erdgebundenen Beobachtungsstationen sollen die Daten aus dem All ein umfassendes Bild über Zustand und Entwicklung unseres Planeten liefern, und zwar von Land, Wasser und Atmosphäre.

Das englische Wort "Sentinel" bedeutet "Wächter" - und diese Funktion nehmen die Satelliten auch ein. Sie liefern Informationen, die kostenlos für jedermann verfügbar sind. Diese dienen beispielsweise besseren Wettervorhersagen, dem Katastrophenschutz, der Klimaforschung, der Landwirtschaft oder der Schifffahrt. Unternehmen können sie ebenso nutzen wie Politiker, Behörden oder Privatleute.

"Sentinerds" in orangenen Shirts

Sentinerds Bild © Jan Eggers (hessenschau.de)

In Darmstadt beherrschten am Mittwochabend viele Menschen in orangefarbenen T-Shirts das Bild. Die ESA hatte die Social-Media-Enthusiasten des Sentinel-Programms "Sentinerds" getauft und mit den auffälligen Hemden ausgestattet. Die meisten von ihnen sind junge Wissenschaftler, die sich an der Universität mit Satellitendaten beschäftigen.