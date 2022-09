Hoher Schaden bei Brand in Vereinsheim

An einem Vereinsheim in Eschwege (Werra-Meißner) ist in der Nacht zum Samstag durch einen Brand ein Schaden von 100.000 Euro entstanden.

Nach Polizeiangaben brach das Feuer gegen vier Uhr morgens im Außenbereich des Heims im Stadtteil Oberhone aus. Anschließend sprangen die Flammen auf das gesamte Gebäude über. Die Brandursache wird noch ermittelt.