Feuerwehrleute waren am Samstag in Friedrichsdorf im Einsatz. Bild © Wiesbaden112.de

Essigsäure in Chemiewerk ausgetreten

Störfall in Friedrichsdorf

In einem Chemiewerk in Friedrichsdorf hat sich ein mit Essigsäure gefüllter Behälter erhitzt. Es stank erheblich - und die Feuerwehr musste anrücken.

Die Feuerwehr wurde am Samstagvormittag alarmiert: Störfall in einer Chemiefirma in Friedrichsdorf (Hochtaunus). Die Sache stank zum Himmel, war aber laut Polizei nicht gesundheitsgefährdend für Anwohner. Auf dem Firmengelände hatte sich ein mit Essigsäure gefüllter Behälter erhitzt.

Vorfall wird weiter untersucht

Der Behälter mit der Säure konnte bis zur Mittagszeit wieder heruntergekühlt werden. Die Feuerwehr war nach Polizeiangaben noch am späten Nachmittag im Einsatz. Anwohner waren aufgerufen worden, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Gefahr habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Weshalb es zu der Überhitzung kam und um welche Menge Essigsäure es sich handelte, blieb zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt der Grund für den Austritt gewesen sein. Von einer Straftat sei derzeit nicht auszugehen, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall werde aber in den kommenden Tagen weiter untersucht.

Sendung: YOU FM, 28.04.2018, 14.00 Uhr