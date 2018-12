Verletzte bei Zimmerbrand in Wetzlarer Klinik

Bei einem Zimmerbrand im Wetzlarer Krankenhaus sind drei Patienten durch Rauchgase verletzt worden. Das gesamte Stockwerk musste wegen starker Rauchentwicklung geräumt werden.

Mitarbeiter des Krankenhauses in Wetzlar stellten nach Angaben der Polizei am Sonntag um kurz nach 7 Uhr starke Rauchentwicklung auf einer Station fest und lösten Feueralarm aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein unbelegtes Krankenzimmer voll in Flammen. Drei Patienten erlitten Verletzungen durch Rauchgase.

200 Einsatzkräfte vor Ort

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, das komplette Stockwerk wurde dennoch in Mitleidenschaft gezogen. Rauch breitete sich auf der gesamten Etage aus, wie die Polizei mitteilte. Das Stockwerk wurde deshalb evakuiert. Die betroffenen Patienten wurden auf andere Stationen verlegt.

Etwa 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Auch die Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.

Sendung: hr-iNFO, 16.12.2018, 12.00 Uhr