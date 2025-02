Der fast 88 Millionen Euro schwere Eurojackpot ist geknackt - und geht nach Hessen.

Veröffentlicht am 12.02.25 um 06:08 Uhr

Wie die Westdeutsche Lotterie am Dienstagabend mitteilte, wurden in Hessen in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 3, 12, 22, 28 und 47 sowie die Eurozahlen 1 und 12 getippt.

Auch in Bayern und Sachsen dürfte die Freude groß sein - dort wurde ebenso wie in der Slowakei die Gewinnklasse zwei geknackt. Hier ging es um rund 716.000 Euro.