Die Polizei hat am Dienstag zwei europaweit zur Fahndung ausgeschriebene Trickdiebe am Hauptbahnhof in Frankfurt festgenommen.

Den 39 Jahre alten Mann nahmen die Beamten bei Trickdiebstahlversuchen fest, die 27-jährige Frau in einem Hotel. Sie sollten noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.