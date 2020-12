Wegen einer Bombenentschärfung sind große Teile des Frankfurter Stadtteil Gallus erfolgreich evakuiert worden. Mehr als 12.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Mittlerweile konnten die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit ihrer Arbeit beginnen.

Die Vorbereitungen zur Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe im Frankfurter Stadtteil Gallus sind abgeschlossen. Der Gefahrenbereich sei komplett geräumt und abschließend von der Polizei kontrolliert worden, teilte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr mit. "Der Kampfmittelräumdienst kann mit der Entschärfung der Weltkriegsbombe beginnen", schrieben die Einsatzkräfte auf Twitter.

Rund 12.800 Anwohner mussten das Viertel am Morgen bis 8 Uhr verlassen. Die Polizei prüfte danach, ob sich alle Anwohner daran gehalten hatten. Dabei wurden auch Wärmebildkameras eingesetzt.

Die interaktive Karte der Feuerwehr Frankfurt zeigt den Evakuierungsbereich rund um den Fundort der Bombe.

In dem zu räumenden Gebiet (rote Zone) liegen Altenheime, eine Fernwärmeleitung, Internetknotenpunkte und Umspannanlagen sowie zentrale Einrichtungen der Deutschen Bahn. In der Messehalle 11 ist seit 7 Uhr eine Notunterkunft mit entsprechendem Hygienekonzept eingerichtet. 200 bis 300 Menschen machten laut Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bis zum Vormittag davon Gebrauch. Viele andere seien vermutlich bei Verwandten und Bekannten untergekommen.

Bei allen Eintreffenden in der Messehalle wird Fieber gemessen, wie der Katastrophenschutzbeauftragte des Roten Kreuzes, Armin Bender, erläuterte. Bei Menschen mit Corona-Symptomen werde ein Schnelltest durchgeführt. Bereits Infizierte seien vom Gesundheitsamt aus ihren Wohnungen abgeholt und in Krankenhäusern und Hotels untergebracht worden. Wer sich freiwillig isoliert hat, musste seine Wohnung aber selbstständig verlassen.

In der Messehalle gebe es zudem einen abgetrennten Bereich für Menschen, die sich wegen einer Rückkehr aus dem Ausland oder als Kontaktpersonen eines Infizierten in Quarantäne befinden. "Das ist kein schöner Adventssonntag für die Menschen hier", sagte Bender. "Aber alle sind unglaublich diszipliniert."

Kranke und Gehbehinderte konnten nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 069 / 212-111 abgeholt werden.

Entschärfung kann sich hinziehen

Wie lange die eigentliche Entschärfung hinziehen wird, ist derzeit noch unklar. "Wenn es gut läuft, klappt es in einer Stunde, es kann aber auch deutlich länger dauern", sagte Oberbürgermeister Feldmann. Im schlechtesten Fall müsse bis zum Abend mit einer Sperrung gerechnet werden. Die Feuerwehr rät, Essen und Medikamente sowie wichtige Dokumente wie Personalausweis und Führerschein mitzunehmen.

Neben dem Evakuierungsbereich wurde auch eine Schutzzone (gelbes Areal) eingerichtet. Hier dürfen Bewohner ihre Wohnungen und Gebäude seit 8 Uhr nicht mehr verlassen. Fenster und Türen sind geschlossen zu halten, der Aufenthalt auf Terrassen und Balkonen oder im Bereich von Fenstern und Türen untersagt.

Bahnverkehr beeinträchtigt

Die Bombenentschärfung wirkt sich auch auf den Bahnverkehr aus. Nach Auskunft der Deutschen Bahn halten ICE-Züge nach München und Basel nicht am Hauptbahnhof, sondern stattdessen am Süd-Bahnhof. ICEs von Frankfurt nach Amsterdam oder Brüssel fallen bis Köln komplett aus. Alle weiteren IC/ICEs sollen planmäßig halten.

Im Regional- und S-Bahn-Verkehr sind folgende Linien von Umleitungen und Ausfällen betroffen: RE2: Frankfurt - Koblenz, RE4: Frankfurt - Karlsruhe, RE14: Frankfurt - Mannheim, RB61: Frankfurt - Rödermark-Ober Roden (-Dieburg), RE70: Frankfurt - Mannheim sowie die S1, S2, S7, S8 und S9. Weitere Infos unter bahn.de/aktuell .

Die Straßenbahnen durch das Gallus werden eingestellt, ebenso eine Buslinie. Andere Straßenbahnlinien werden umgeleitet.

"Akute Gefahr für Leib und Leben"

Die Bombe war am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten in einer Baugrube in der Kleyerstraße entdeckt worden. Die Sprengstoffmenge und die Bauart des britischen Blindgängers machten einen großen Evakuierungsradius notwendig, "da im Falle einer Detonation erhebliche Schäden an Gebäuden und eine akute Gefahr für Leib und Leben zu erwarten sind", berichteten die Behörden.