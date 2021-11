Nach dem Fund zweier Weltkriegsbomben in Petersberg bei Fulda haben Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Die angrenzende A7 soll für die Entschärfung am Mittag voll gesperrt werden.

Videobeitrag Video zum Video Evakuierung vor Entschärfung der Weltkriegsbomben in Fulda läuft [Videoseite] Video Evakuierung wegen eines Bombenfunds in Fulda Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nachdem am Dienstag zwei Fliegerbombem am Rauschenberg in Petersberg (Fulda) gefunden worden waren, haben die Behörden die zunächst für den 1. Dezember geplante Entschärfung vorgezogen. Bereits am heutigen Donnerstag mussten in einem Umkreis von 600 Metern um den Fundort rund 350 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend räumen.

Nach Inaugenscheinnahme der beiden rund 125 Kilogramm schweren Bomben seien die Experten des Kampfmittelräumdienstes zu der Überzeugung gelangt, dass "Gefahr im Verzug" vorliege, erklärte ein Sprecher der Gemeinde Petersberg dem hr. Derzeit werde davon ausgegangen, dass das Betretungsverbot rund zehn Stunden aufrecht erhalten werden muss.

Notunterkunft im Gemeindezentrum

Die betroffenen Anwohner wurden durch Lautsprecherdurchsagen von der Evakuierung informiert. Die Polizei twitterte am Donnerstag um 11 Uhr, die Evakuierung der Anwesen im Sperrgebiet sei abgeschlossen. Aktuell überprüften Beamte das unwegsame Gelände rund um den Rauschenberg.

Audiobeitrag Audio Audioseite Bomben-Entschärfung am Rauschenberg vorverlegt [Audioseite] Audio Bild © osthessen-news.de Ende des Audiobeitrags

Für Anwohner, die keine Übergangsunterkunft finden konnten, wurde eine Notunterkunft im Gemeindezentrum Künzell eingerichtet. Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen eigenständig zu verlassen, sollten sich an das eigens eingerichtete Bürgertelefon wenden.

Auch Bahnstrecke betroffen

Alle Zufahrtsstraßen in den Evakuierungsradius wurden den Beamten zufolge gesperrt. Betroffen davon sind die Landesstraße 3418 (Petersberg-Lehnerz) sowie die Kreisstraße 6 (Götzenhof-Stöckels).

Auch die A7 muss zwischen den Anschlusstellen Fulda-Nord und Fulda-Mitte während der Entschärfung voll gesperrt werden. Die Sperrung soll etwa ab 12 Uhr beginnen. Eine Umleitung über die B27 und die A66 ab Fulda-Süd wird eingerichtet. Ebenfalls betroffen ist die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Göttingen.

Kita geschlossen

Von den Evakuierungsmaßnahmen ebenfalls betroffen ist das Betriebsgelände der Firma EDAG. Mitarbeiter wurden aufgefordert, bis spätestens 8 Uhr ihre Computer und Unterlagen abzuholen.

Die Kindertagesstätte Rauschenberg blieb am Donnerstag geschlossen. Die Konrad-Adenauer-Schule, die Martin-Luther-Schule, die Rauschenbergschule, das Kompetenzzentrum für Sprache und Erziehung hingegen waren geöffnet.

Naherholungsgebiet seit 2017 gesperrt

Die beiden Weltkriegsbomben waren im Rahmen einer bereits seit elf Monaten laufenden Suchaktion am Rauschenberg entdeckt worden. Anlass für die gezielte Suche waren zahlreiche Funde von Kampfmitteln in der Vergangenheit - meistens jedoch kleineren Kalibers. Bereits seit 2017 ist das Naherholungsgebiet gesperrt.